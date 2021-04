Spannung im Aufstiegsrennen - Nach HSV verliert auch Bochum deutlich

Nachdem bereits der HSV am Freitag im Aufstiegsrennen gepatzt hat, verlor auch Spitzenreiter VfL Bochum deutlich. Dadurch wird es an der Spitze der 2. Bundesliga wieder spannend.

Bochums Robert Tesche (l-r) und Maxim Leitsch zeigen sich enttäuscht nach dem Gegentreffer zum 2:0. Der Vfl Bochum verlor die Partie beim Sc Paderborn am Ende mit 3:0. Foto: Friso Gentsch/dpa

Paderborn/Aue. Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Tabellenführer VfL Bochum einen Ausrutscher erlaubt. Das Team von Trainer Thomas Reis verlor am Samstag beim SC Paderborn 0:3 (0:2) und konnte den Patzer des Hamburger SV vom Freitag nicht zum eigenen Vorteil nutzen. Der Revierclub bleibt allerdings Spitzenreiter der Liga, Paderborn verbesserte sich auf Rang acht. In einem Mittelfeld-Duell setzte sich der FC St. Pauli beim FC Erzgebirge Aue 3:1 (1:0) durch. Die Hamburger, die das beste Rückrunden-Team sind, bleiben Achter. Aue ist jetzt vorerst Zehnter.

Der HSV hatte am Freitag einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Norddeutschen verloren 1:2 gegen Darmstadt 98. In der 2. Liga fallen am 28. Spieltag wegen Corona-Fällen zudem drei Begegnungen aus. Betroffen sind auch vier Topteams mit Aufstiegschancen - die SpVgg Greuther Fürth, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC.