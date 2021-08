Spiel zwischen Bremer SV und Bayern München neu angesetzt

Bremen - Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Fünftligisten Bremer SV und Rekordmeister FC Bayern München ist neu terminiert worden.

Die Partie findet nach Angaben des DFB vom Donnerstag nun am 25. August (20.15 Uhr/Sport 1 und Sky) im Bremer Weserstadion statt. Aufgrund von Coronafällen und darauffolgenden Quarantäne-Maßnahmen beim Bremer SV war das ursprünglich für Freitag angesetzte Spiel verschoben worden. Die Auslosung für die 2. Runde des DFB-Pokals wird am 5. September in der Sportschau ausgelost.