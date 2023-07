Kaiserslautern - Zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern vor heimischer Kulisse gegen Aufstiegsaspirant FC St. Pauli mit 1:2 (0:0) verloren.

Die Hamburger siegten dank Treffern von Elias Saad (51. Minute) und Marcel Hartel (75./Foulelfmeter) und feierten damit einen perfekten Start in die neue Spielzeit. Für die Pfälzer war ein Tor von Sturm-Neuzugang Ragnar Ache (66.), der in dieser Woche von Eintracht Frankfurt kam, zu wenig.

Die 44.079 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen in der 1. Halbzeit ein Spiel, in dem beide Mannschaften auf defensive Stabilität setzten. Die besten Möglichkeiten hatten St. Paulis Hartel, dessen Schuss FCK-Torhüter Andreas Luthe in der 12. Minute glänzend parierte. Hendrick Zucks Doppelchance nach 24 Minuten konnte die Gästeabwehr jeweils blocken.

FCK-Abwehr löchrig

Kurz nach Wiederbeginn zeigte sich die Abwehr der Pfälzer völlig indisponiert, als Saad nahezu unbedrängt durchlaufen konnte, an Luthe vorbeilief und zum 0:1 einschoss. Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster bewies dann ein glückliches Händchen: Joker Ache erzielte in der 66. Minute den Ausgleich.

Doch St. Pauli schlug noch einmal zurück. Hartel verwandelte einen Strafstoß souverän zum 1:2. Sieben Minuten vor dem Abpfiff sicherte St. Paulis Torwart Nikola Vasilj den Gästen den Auswärtssieg, als er gegen den allein vor ihm auftauchenden Ache parierte.