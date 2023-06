Die Kapitänsfrage ist bei der deutschen U21 vor dem EM-Start weiter offen. Mittelfeldspieler Angelo Stiller spricht von einer „Ehre“ - will aber so oder so vorangehen.

Stiller will bei U21-EM vorangehen

Batumi - Mittelfeldspieler Angelo Stiller sieht das Kapitänsamt bei der deutschen U21-Nationalmannschaft als „Ehre“ an und will das Team bei der EM unabhängig davon anführen.

„Ich will auf jeden Fall Verantwortung übernehmen, auf und neben dem Platz vorangehen. Sei es mit lustigen Sprüchen oder ehrlichen Tipps und Ratschlägen. Ich will einfach offen sein für alle“, sagte Stiller in Batumi. Der 22-Jährige gilt nach dem Fehlen des etatmäßigen Kapitäns Jonathan Burkardt als einer von mehreren Kandidaten für das Amt.

Seine Entscheidung über den Spielführer will Trainer Antonio Di Salvo der Mannschaft vor dem EM-Start gegen Israel am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) mitteilen. Neben Stiller gelten auch Yannik Keitel und Yann Aurel Bisseck als Kandidaten. „Jeder hat da Bock drauf. Wenn nicht, dann ist man hier falsch. Jeder will vorangehen und dem Team helfen. Und da ist das natürlich immer schön, wenn man diese Ehre hat“, sagte Stiller über die Aufgabe.

Mit Blick auf den belgischen Fußball-Nationaltorhüter Thibaut Courtois, der nach einem Streit um das Kapitänsamt vom Nationalteam abgereist war, sagte Stiller schmunzelnd: „Ich bleibe.“ Seine Aufgabe als Führungsspieler auf dem Platz sieht der Profi von der TSG Hoffenheim nicht unbedingt in lauten Ansagen an die Mitspieler. „Ich bin kein Lautsprecher. Ich muss niemanden anschreien“, sagte er. „Ich will dann eher motivieren und ermutigen.“