Freiburg (dpa) – - Torwart Florian Müller wird in der Zweitrunden-Begegnung des SC Freiburg im DFB-Pokal erstmals nach seiner Rückkehr im Sommer in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen.

Der 25 Jahre alte Müller werde am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gegen den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn Stammkraft Noah Atubolu (21) ersetzen, kündigte Freiburgs Trainer Christian Streich an.

„Er hat es verdient“, begründete Streich die Entscheidung. Das gelte für seine Leistungen im Training und seine Begleitung der jungen Nummer eins. Der 21 Jahre alte Atubolu hat bislang alle Pflichtspiele des badischen Fußball-Erstligisten in dieser Saison bestritten, auch im DFB-Pokal und in der Europa League. „Aufgrund seiner Leistungen, was er einbringt und seiner Stabilität“ solle Atubolu im Pokal nun mal eine Pause erhalten, erklärte Streich.