Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im DFB-Pokalfinale ohne Mittelstürmer André Silva auskommen.

Der 27 Jahre alte Angreifer zog sich im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fällt bis auf Weiteres aus, wie der Verein auf Twitter mitteilte. „Wir rechnen im Laufe der Sommer-Vorbereitung mit seiner Rückkehr auf den Platz“, hieß es von den Leipzigern weiter.

Gerüchte über bevorstehenden Wechsel

Silva steht RB damit im Pokal-Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF) gegen seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion nicht zur Verfügung. Zuletzt gab es wiederholt Gerüchte, dass der Portugiese in Leipzig unzufrieden sei und vor einem Wechsel stehe. In Verbindung gebracht wurde er unter anderem mit Benfica Lissabon.