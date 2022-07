Stuttgart strebt Ausleihen von Massimo und Klimowicz an

An einer Ausleihe von VfB-Spieler Mateo Klimowicz soll der spanische Erstliga-Club FC Elche interessiert sein.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart würde Flügelspieler Roberto Massimo und Offensivmann Mateo Klimowicz in der kommenden Saison gerne verleihen.

„Wir müssen über Spielzeit für beide nachdenken, da ist eine Leihe sicherlich ein Thema“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat beim Kick-Off des Fußball-Bundesligisten, bei dem sich Mannschaft, Trainerstab, Vereinsführung und Mitarbeiter mit einem internen Fußballturnier und einem Grillfest auf die neue Saison einstimmten. „Es gibt Interessenslagen bei beiden Spielern.“

Massimo und Klimowicz, die in der Vorbereitung zuletzt nur wenig Einsatzzeit bekamen, seien „Kandidaten, denen für den nächsten Entwicklungsschritt 20, 25 Spiele irgendwo gut täten“, sagte Mislintat. An Massimo soll Zweitligist Fortuna Düsseldorf, an Klimowicz der spanische Erstliga-Club FC Elche interessiert sein.