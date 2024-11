In der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und in Ungarn muss Bundestrainer Nagelsmann auf den Stuttgarter Stiller verzichten. Der 23-Jährige ist der zweite VfB-Profi, der fehlt.

Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League auf den Stuttgarter Angelo Stiller verzichten. Der 23-Jährige, der bislang auf drei A-Länderspiele kommt, reiste mit muskulären Problemen aus dem Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main ab. Ob ein Spieler nachnominiert wird, blieb zunächst offen.

Bereits die bisherigen Trainingseinheiten der DFB-Auswahl vor den Partien gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn hatte Stiller verpasst. Nicht dabei gewesen ist bislang auch der Leverkusener Florian Wirtz (21) wegen eines Infekts.

Nagelsmann hatte angekündigt, besonders auf den Fitnesszustand der Spieler achten zu wollen. Alle anderen 18 Feldspieler und drei Torhüter nahmen laut DFB an der nicht öffentlichen Übungseinheit am Mittwoch in Frankfurt teil. Nach der Nominierung hatte bereits Stillers VfB-Teamkollege Deniz Undav verletzungsbedingt absagen müssen. Die Qualifikation für das Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs im März 2025 ist bereits geschafft.