Seine Tore sind bei der U21 fast garantiert. Nach schwierigen Wochen in Dortmund will Youssoufa Moukoko im DFB-Trikot wieder glänzen. Auch einem Kollegen tut der „Tapetenwechsel“ gut.

Chemnitz - In der U21 möchte Youssoufa Moukoko einmal mehr in seine Lieblingsrolle schlüpfen: In die des Torschützen. „Youssoufa weiß, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnimmt. Er hat in den Qualifikationsspielen wieder sehr oft getroffen“, sagte Nationaltrainer Antonio Di Salvo vor den EM-Qualifikationsspielen gegen den Kosovo und am Dienstag gegen Israel. „Natürlich sehen und wissen wir, dass die letzten Wochen sehr schwierig waren. Er hat wenig gespielt.“

Der 19-Jährige durchlebt eine schwierige Saison bei Borussia Dortmund. Nur drei Saisontore erzielte Moukoko in der Fußball-Bundesliga, zuletzt traf er vor zwei Monaten. „Jetzt versuchen wir, ihm Selbstvertrauen einzuhauchen“, sagte Di Salvo.

Zwölf Tore in elf Spielen sind in der U21 eine imposante Quote, die der BVB-Star gerne fortführen würde. „Wir hoffen, dass er in den Spielen so treffsicher ist, wie zuvor auch“, sagte der Nationalcoach. „Wenn das so einfach wäre, nur einen Knopf zu drücken.“

An der Spitze

Die Spiele am Freitag in Chemnitz gegen den Kosovo und vier Tage später in Halle/Saale gegen Israel, sind nicht nur für Moukoko eine willkommene Abwechslung. „Es ist für mich auch mal gut, einen Tapetenwechsel zu haben“, sagte Kapitän Eric Martel - von Abstiegskandidat 1. FC Köln. Es sei schön, wenn man in einem andern Umfeld auch etwas abschalten könne.

„Ich fokussiere mich hier auf die Nationalmannschaft“, sagte der 21-Jährige. „Wir haben zwei wichtige Spiele vor der Brust, wo wir die Basis legen wollen, um uns für die EM zu qualifizieren.“

Das deutsche Team liegt an der Spitze seiner Qualifikationsgruppe. Polen hat wie Deutschland zwölf Punkte, aber ein Spiel mehr absolviert. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.