Frankfurt/Main - Marc-André ter Stegen ist als Nachzügler bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft direkt in das Torwarttraining eingestiegen.

Abwehrspieler Thilo Kehrer trainierte nach seiner ebenfalls verspäteten Anreise nach dem Gewinn der UEFA Conference League mit West Ham United auf dem Frankfurter DFB-Campus individuell. Nach einer Muskelverhärtung befindet sich inzwischen auch der Leipziger Benjamin Henrichs im Teamtraining.

Bundestrainer Hansi Flick wird derweil beim 1000. Länderspiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine wie erwartet auf Timo Werner verzichten müssen. Der Angreifer hat seit dem Pokalsieg mit RB Leipzig vor einer Woche in Berlin gegen Eintracht Frankfurt eine schmerzhafte Sprunggelenks-Blessur. Der 27-Jährige pausiert aktuell. Werner hatte aber angekündigt, alles probieren zu wollen, um in den weiteren EM-Tests gegen Polen und zum Saisonabschluss gegen Kolumbien mitwirken zu können.

Flick ließ im sonnigen und sehr warmen Frankfurt am späten Vormittag in zwei Gruppen trainieren. Nachdem ter Stegen wegen einer Japan-Reise mit dem FC Barcelona erst am Freitagabend zum Team gestoßen ist, könnte der Frankfurter Kevin Trapp gegen die Ukraine im Tor stehen. Dritter Torhüter im DFB-Kader ist Bernd Leno vom FC Fulham.