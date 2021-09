Tochter: Pelé vor Entlassung aus dem Krankenhaus

São Paulo - Nach rund vier Wochen soll die brasilianische Fußball-Legende Pelé nach Angaben von Angehörigen demnächst aus dem Krankenhaus kommen.

„Jetzt, da es ihm besser geht und er das Krankenhaus verlässt, um sich zu Hause weiter zu erholen und zu behandeln, kehre ich auch in mein kleines Zuhause zurück“, hieß es in einem Text neben einem Foto mit Pelé auf dem Instagram-Account seiner Tochter, die in den USA lebt.

Kely Nascimento hatte die Fortschritte ihres Vaters bei der Genesung in sozialen Medien in den vergangenen Tagen begleitet. Dabei war Pelé unter anderem bei der Physiotherapie, Karten spielend und mit frisch gefärbten Haaren zu sehen.

Dem 80-Jährigen war vor rund drei Wochen ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte in einer Klinik in São Paulo zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation war Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt worden.

Sein Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).