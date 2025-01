Ein Abgang von Frankfurts Topscorer Omar Marmoush rückt näher. Doch gegen Freiburg soll der Ägypter in der Startelf stehen.

Toppmöller: Marmoush steht gegen Freiburg in der Startelf

Frankfurt/Main - Der von Manchester City umworbene Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt wird auch zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommen. Das kündigte Eintracht-Coach Dino Toppmöller vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) an.

„Wir freuen uns, dass er morgen wieder in der Startelf steht“, sagte Toppmöller. Der Topscorer der Frankfurter habe im Training „wieder einen guten Eindruck“ gemacht, erklärte der 44-Jährige. Medienberichten zufolge steht der ägyptische Nationalspieler vor einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City.