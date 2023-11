Berlin - Für Eintracht Frankfurts Angreifer Omar Marmoush gab es nach fünf Toren in den letzten drei Ligaspielen ein Sonderlob von Trainer Dino Toppmöller.

„Omar ist ein sehr guter Spieler, der das Toreschießen jetzt ein bisschen entdeckt hat“, sagte Toppmöller nach dem 3:0 (2:0) der Hessen beim 1. FC Union Berlin. „Wir sind da mit ihm am Arbeiten. Mir gefällt es einfach, dass er extrem fleißig ist, dass er zuhört, Bock hat und sich auch reinhängt. Die Tore, die jetzt gerade im Moment für ihn fallen, sind dann auch eine Belohnung für den Fleiß, den er hat“, sagte der 42-Jährige.

Marmoush traf in Köpenick wie schon am vergangenen Wochenende gegen Dortmund doppelt. Mit sechs Treffern hat er in der Liga nun schon mehr Tore erzielt als bisher jemals in einer gesamten Saison.

Toppmöller betonte die Fortschritte des 24 Jahre alten Ägypters, der im Sommer aus Wolfsburg zur SGE kam. „Er hat durch seine Geschwindigkeit immer wieder Momente, die für einen Verteidiger unangenehm sind, dass er in die Tiefe geht“, sagte der Trainer. „Er hat aber mittlerweile genauso auch ein Gespür, sich immer wieder in die rote Zone zu lösen und uns da fußballerisch mit seiner Technik zu helfen und als Wandspieler den Ball sauber abzulegen.“