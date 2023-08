Hamburg - Der FC St. Pauli hat den ersten Heimsieg der neuen Zweitliga-Saison verpasst. Gegen Fortuna Düsseldorf gab es für die Hamburger im ausverkauften Millerntorstadion lediglich ein 0:0. In der Schlussphase spielten die Hanseaten nach einer Roten Karte gegen Abwehrspieler Karol Mets in der 83. Minute in Unterzahl.

Die Partie nahm vor den 29.546 Zuschauern sofort Tempo auf. In der siebten Minute prüfte Düsseldorfs Felix Klaus den Hamburger Schlussmann Nikola Vasilj, der den Ball zur Ecke klärte. Kurz darauf war Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier bei einem Distanzschuss von St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine zur Stelle (8.). Die Gastgeber erspielten sich allmählich ein Übergewicht, brachten das Düsseldorfer Tor aber zu selten ernsthaft in Gefahr. Fortuna blieb vor allem durch schnelle Gegenstöße gefährlich.

In der 61. Minute dribbelte sich Irvine dann durch die dicht gestaffelte Düsseldorfer Defensive, doch erneut war der starke Kastenmeier zur Stelle. Wenig später verpasste der aufgerückte Eric Smith die Führung für die Kiezkicker (69.). Nach dem Platzverweis für Mets, der überhart gegen Jona Niemiec eingestiegen war, sah der lautstark protestierende St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler noch die Gelbe Karte.