Torwart Ron-Robert Zieler hat seinen Vertrag in Hannover verlängert.

Hannover - Ex-Nationaltorwart Ron-Robert Zieler hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Der 35-Jährige stand bislang 344 Mal für die Niedersachsen zwischen den Pfosten. „Ron ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hannover 96 und in der ganzen Region – seine Vita steht für sich“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann über den Weltmeister von 2014.

„Jeder weiß, 96 ist mein Club, und Hannover ist meine Heimat geworden“, sagte Zieler, der in seinem neuen Vertrag finanzielle Abstriche machen muss. „Die Entwicklung stimmt mich sehr positiv, und ich habe große Lust, weiter Teil dieser Entwicklung zu sein“, sagte der Torwart, der mit 96 in der kommenden Saison den Aufstieg in die Erste Liga anstrebt.