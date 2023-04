London - Die Profis des kriselnden Premier-League-Vereins Tottenham Hotspur wollen nach der 1:6-Blamage bei Newcastle United am vergangenen Wochenende den mitgereisten Spurs-Fans die Eintrittskarten erstatten. Das kündigten sie auf den sozialen Kanälen des Vereins an.

„Wir wissen, dass das nichts daran ändert, was am Sonntag passiert ist“, hieß es in einer Mitteilung, „und wir werden alles geben, um am Donnerstagabend gegen Manchester United Wiedergutmachung zu betreiben.“

Seit Wochen kommt Tottenham nicht zur Ruhe. Die Qualifikation für die Champions League ist nach der Niederlage in Newcastle in weite Ferne gerückt. Vor einem Monat hatte sich der Club von Trainer Antonio Conte getrennt, nachdem der in einer Pressekonferenz mit den Spielern und der Vereinsführung abgerechnet hatte. Contes Assistent Christian Stellini übernahm das Traineramt interimsweise, wurde aber nach dem 1:6 beurlaubt. Auf Stellini folgte wiederum dessen Assistent Ryan Mason als Interimscoach.