Rio de Janeiro - Wegen enttäuschender Resultate ist der frühere argentinische Fußball-Nationalcoach Jorge Sampaoli nach nur wenigen Monaten beim brasilianischen Traditionsverein Flamengo Rio de Janeiro wieder entlassen worden. „Der Clube de Regatas do Flamengo teilte mit, dass Trainer Jorge Sampaoli und sein technischer Stab nicht mehr für die rot-schwarze Mannschaft verantwortlich sind“, schrieb der Verein am Donnerstag auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter. „Die Vereinsführung dankt dem Profi und wünscht ihm viel Glück bei der Fortsetzung seiner Karriere.“

Flamengo ist einer der populärsten Vereine in Brasilien. Zuletzt schied die Mannschaft allerdings aus der südamerikanischen Clubmeisterschaft Copa de Libertadores bereits im Achtelfinale aus. Im brasilianischen Pokalwettbewerb hatte das Team am Wochenende gegen den FC São Paulo verloren. In der Liga liegt Flamengo derzeit auf dem siebten Platz.

Sampaoli war erst im April als Trainer von Flamengo verpflichtet worden. Der 63-Jährige sollte den amtierenden Meister des südamerikanischen Vereinsturniers Copa Libertadores eigentlich bis Ende kommenden Jahres trainieren.

Sampaoli begann seine Trainer-Karriere nach einer frühen Verletzung als Spieler in Peru. Von 2012 bis 2016 trainierte er die Auswahl von Chile, die er 2015 zum ersten Titelgewinn bei der Südamerika-Meisterschaft Copa América führte. Von 2017 bis 2018 war er Nationalcoach in Argentinien, dann trainierte er in Brasilien den FC Santos und Atlético Mineiro. Danach heuerte er in Frankreich bei Olympique Marseille an, bevor er schließlich nach Sevilla wechselte.