Nach dem knapp verpassten Titel will Borussia Dortmund in dieser Saison erneut im Kampf um die Meisterschaft mitmischen. Der Trainer fordert daher von Beginn an volle Konzentration.

Mainz - Trainer Edin Terzic hat die Profis von Borussia Dortmund vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga in die Pflicht genommen.

„Wenn man an die Startphase der vergangenen Saison denkt, wie viele Punkte wir da unnötig liegengelassen haben - das konnten wir am Ende trotz einer richtig guten Aufholjagd nicht mehr kompensieren. Es ist der klare Auftrag für den Start in die neue Saison, dass wir der Musik nicht hinterherhecheln möchten, sondern von Beginn an zeigen wollen, wo die Reise für uns hingehen kann“, sagte Terzic nach dem lockeren 6:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz.

In der Mannschaft steckt viel Potenzial

„Wir haben das Gefühl, dass wir viele gute Dinge einleiten konnten, dass wir diese Energie wecken konnten; dass wir vielleicht diesen riesigen Respekt vor dem Wort Deutscher Meister werden zu können, etwas abgelegt haben“, sagte Terzic bei seinem Samstagabend-Auftritt im ZDF-Sportstudio mit Blick auf den knapp verpassten Titel in der vergangenen Saison. In der Mannschaft stecke noch viel Potenzial, das man jeden Tag neu herausfordere, um das Maximum zu erreichen: „Dass es dann am Ende richtig süß schmeckt, am Ende der Saison, und dass wir dann endlich die Schale nach Dortmund zurückholen können.“

Trotz des mühelosen Weiterkommens in Mainz übte der 40-Jährige leichte Kritik am Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben vor allem in der Anfangsphase einige Dinge nicht so umgesetzt, wie wir es vor dem Spiel besprochen hatten. Damit haben wir uns das Leben unnötig schwer gemacht. Darüber werden wir reden“, sagte Terzic.

Intensive Arbeit für das Team

Der BVB-Coach kündigte für die kommenden Wochen eine intensive Arbeit an. „Es war eine sehr kurze Vorbereitungsphase, die für uns noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir werden den Rest des Augusts nutzen, um richtig viel zu trainieren und einige Dinge zu verbessern und einzustudieren“, sagte Terzic. Die Dortmunder starten am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die Bundesligasaison.

Der gegen Schott Mainz fehlende Neuzugang Felix Nmecha könnte gegen die Kölner sein Pflichtspiel-Debüt für den BVB feiern. Nachdem Nmecha am Mittwoch im Training unglücklich umgeknickt war, habe er die letzten Tage wieder schmerzfrei gehen können, erklärte Terzic. „Es ist gut möglich, dass es dann schon reicht für einen Einsatz gegen Köln.“ Falls nötig, werde man ihm aber die Zeit zur vollständigen Genesung geben.