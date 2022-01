Transfer perfekt: Weghorst geht von Wolfsburg nach Burnley

Wolfsburg - Der Wechsel von Wout Weghorst vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum englischen Premier-League-Club FC Burnley ist perfekt.

Beide Clubs bestätigten den Transfer wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist. „Der Abschied fällt mir nicht leicht. Meine Familie und ich hatten eine schöne und auch sehr wichtige Zeit hier“, sagte der 29 Jahre alte Niederländer. „Aber es ist auch ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen und noch einmal eine neue Herausforderung annehmen.“

Die Ablösesumme für den zweitbesten Torjäger der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte beträgt nach Medienberichten rund 14 Millionen Euro. Weghorst kam 2018 von AZ Alkmaar zum VfL und hatte großen Anteil an der Entwicklung des Clubs vom Beinahe-Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer. In 118 Bundesliga-Spielen für die „Wölfe“ erzielte er 59 Tore. Zusammen mit dem gesamten Team geriet aber auch Weghorst in dieser Saison in eine sportliche Krise. Als Ersatz für den Stürmer haben die Wolfsburger bereits Max Kruse von Union Berlin und den Dänen Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichtet.