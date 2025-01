Real Madrid gewinnt durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:0 gegen Mallorca. Im Endspiel geht es in Dschidda gegen den FC Barcelona.

Dschidda - Im Kampf um seinen ersten Titel mit dem FC Barcelona kommt es für Hansi Flick gleich zum Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid. Die Königlichen mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger setzten sich am Donnerstagabend im Halbfinale des Supercups gegen RCD Mallorca mit 3:0 (0:0) durch. Am Sonntag kommt es in Dschidda zum Finale gegen Barcelona, dass tags zuvor Athletic Bilbao 2:0 besiegt hatte.

Den ersten Treffer im zweiten Halbfinale des in Saudi-Arabien stattfindenden Mini-Turniers erzielte Jude Bellingham in der 63. Minute. Bereits in der Nachspielzeit unterlief bei einer Rettungsaktion Mallorcas Martin Valient (90.+2) ein Eigentor, ehe Rodrygo (90.+5) für den Schlusspunkt sorgte. Nach dem Schlusspfiff kam es kurz zu einer Rudelbildung, bei der sogar Reals Coach Carlo Ancelotti beruhigend einwirken musste.