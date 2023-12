Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic muss beim FC Augsburg womöglich kurzfristig auf drei potenzielle Stammspieler verzichten.

Ein Einsatz von Offensivmann Karim Adeyemi, der am Mittwoch in der Champions League beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain das Dortmunder Tor erzielt hatte, ist nach einem Schlag aufs Sprunggelenk fraglich. Ob die beiden Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (Erkältung) und Salih Özcan (Schlag auf die Hüfte) auflaufen können, ist ebenfalls noch offen. Definitiv fehlen wird der rotgesperrte Abwehrchef Mats Hummels.

„Ich glaube, dass jeder jetzt weiß, worum es geht am Samstag gegen Augsburg“, sagte Terzic nach zuletzt zwei sieglosen Partien in der Fußball-Bundesliga. In der vergangenen Liga-Begegnung gegen RB Leipzig (2:3), in der Dortmund lange in Unterzahl spielte, und in der Königsklasse gegen Paris zeigte der BVB allerdings eine aufsteigende Tendenz. „Wir wollen die Leistungen, die wir in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, nochmal toppen“, sagte Terzic am Freitag. „Und wenn uns das gelingt, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Spielen auch in der Bundesliga punkten werden.“

Der Rückstand der fünftplatzierten Dortmunder auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen beträgt bereits elf Punkte. Augsburg geht als Tabellenneunter in den 15. Spieltag.