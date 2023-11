Das Pokal-Aus der Bayern steigert die Brisanz des Bundesliga-Topspiels in Dortmund. Personell muss Trainer Tuchel Lösungen finden.

Der FC Bayern um Konrad Laimer (l) geht mit Personalsorgen in das Spitzenspiel in Dortmund.

München - Trainer Thomas Tuchel erwartet nach dem blamablen Pokal-Aus des FC Bayern München noch mehr Brisanz im Topspiel der Fußball-Bundesliga beim Erzrivalen Borussia Dortmund.

„Es ist ein großes Spiel in Deutschland. Und es ist nach dem Pokal ein großes Spiel für uns, eine Reaktion zu zeigen“, sagte der 50-Jährige.

„Eine Niederlage im DFB-Pokal spricht gegen das Grundgesetz des FC Bayern“, sagte Tuchel zum Zweitrunden-Aus gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Man müsse in Dortmund wieder an „der Leistungsgrenze“ spielen und „das beste Level“ abrufen, mahnte der Münchner Coach: „Wir haben genug Qualität, Form und Spirit.“

Bayern mit Personalproblemen

Der Rekordmeister hat vor der Kraftprobe mit den ebenfalls in der Liga in dieser Saison noch ungeschlagenen Dortmundern aber auch erhebliche Personalprobleme zu lösen. Joshua Kimmich fällt im Mittelfeld gesperrt aus, Matthijs de Ligt mit einer erneuten Knieverletzung in der Abwehr.

Die logischen Lösungen wären Leon Goretzka und Dayot Upamcano. Beide Profis kommen aber aus Verletzungen, Goretzka müsste nach seinem Mittelhandbruch mit einer Schiene spielen. Die Frage sei, ob es zu verantworten sei, beide „ein paar Schritte überspringen“ zu lassen und gleich wieder in der Startelf aufzubieten. Torjäger Harry Kane wird nach seiner Schonung beim Pokal-Aus im Signal Iduna Park wieder auflaufen.