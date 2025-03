Thomas Tuchel holt mit England im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Der Erfolg gegen Lettland bringt die Three Lions der WM im nächsten Jahr näher.

England feierte den zweiten Sieg in der WM-Qualifikation

London - Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalteam einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gemacht. Der deutsche Coach holte mit den Three Lions beim 3:0 (1:0) gegen Lettland den zweiten Sieg im zweiten Spiel der WM-Qualifikation. Reece James (38. Minute), Harry Kane (68.) und Eberechi Eze (76.) erzielten die Tore für die Engländer, die die Gruppe K anführen. Das erste Spiel unter Tuchel hatte der Vizeeuropameister am vergangenen Freitag mit 2:0 gegen Albanien gewonnen.

Die Engländer dominierten die Partie von Beginn an, taten sich gegen den tief stehenden Außenseiter aber zunächst schwer. Lettland befand sich fast dauerhaft im Verteidigungsmodus und ließ die Gastgeber kommen. Eine Lücke fanden Jude Bellingham und Co. im ersten Durchgang aber kaum. So musste ein Freistoß herhalten, den James herrlich zur Freude Tuchels ins Tor zirkelte.

Auch Kane trifft

Auch nach der Pause blieb Tuchels Team deutlich überlegen, auch wenn das Spiel wegen der tief stehenden Letten weiter zäh blieb. England suchte und suchte die Lücke, bis Kane sie nach Vorarbeit von Declan Rice schließlich fand und nur noch einschieben musste. Eze sorgte schließlich für den Endstand.