Manchester - Thomas Tuchel hat seine Mannschaft trotz der Hinspielpleite bei Manchester City in höchsten Tönen gelobt.

„Ich weigere mich, da irgendwie die Leistung schlechtzureden. Ich habe eine sehr, sehr gute Leistung gesehen bis zur 70. Minute. Ich bin hochzufrieden“, sagte Tuchel bei Amazon Prime Video nach dem 0:3. „Da war absolut mehr drin, wir hätten viel mehr verdient.“

Er habe auch seiner Mannschaft gesagt, dass er sich weigere, das Spiel am Ergebnis aufzuhängen, erklärte Tuchel. Er und die Profis des deutschen Fußball-Rekordmeisters waren nach der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League schnell in der Kabine verschwunden. Manchester habe teilweise aus „nicht mal halben Torchancen“ die Treffer erzielt, befand Tuchel. Sie selbst hätten mindestens ein Tor verdient gehabt und ein, zwei zu viel hergeschenkt.

Rodri hatte Manchester City in der 27. Minute in Führung gebracht. Bayerns Dayot Upamecano hatte mit einem schweren Patzer das 0:2 durch Bernardo Silva (70.) eingeleitet. Superstürmer Erling Haaland (76.), Vorbereiter beim 2:0, traf zum 3:0 für Manchester.

Es sei natürlich ein ganz bitteres Ergebnis, das sie erstmal verdauen müssten, räumte Tuchel ein, der als neuer Bayern-Coach vor einer Woche erst im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden war.

Er habe schon das volle Programm bekommen, meinte Tuchel, „aber heute bin ich schockverliebt in meine Mannschaft“. Es habe Spaß gemacht, sie zu coachen. Für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in München kündigte der 49-Jährige, der 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte, an: „Abgeschenkt wird nix.“