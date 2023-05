Debrecen - Mit dem dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel hat die deutsche U17-Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in Ungarn ihre Ambitionen auf den Turniersieg unterstrichen.

Beim 3:0 (0:0) gegen Schottland in Debrecen trafen die eingewechselten Noah Darvich (49. Minute) vom SC Freiburg und Bence Dardai (54.) von Hertha BSC sowie der Dortmunder Kjell-Arik Wätjen (90.+1) für die Mannschaft von Trainer Christian Wück. Zuvor hatten die Deutschen bereits klare Siege gegen Titelverteidiger Frankreich (3:1) und Portugal (4:0) gefeiert.

Schweiz oder England mögliche Viertelfinal-Gegner

Durch den verdienten Erfolg gegen defensiv eingestellte Schotten sicherte sich die DFB-Auswahl ohne Punktverlust Platz eins in der Gruppe C vor Frankreich, das nach einem 1:1 gegen Portugal ebenfalls im Viertelfinale steht. In der Runde der letzten acht Teams trifft die Wück-Elf auf England oder die Schweiz, die an diesem Mittwoch Platz eins und zwei in Gruppe D im direkten Duell ausspielen. Der Gruppenzweite wird Gegner der DFB-Auswahl.

Alle vier Viertelfinal-Spiele finden am kommenden Samstag statt, die beiden Halbfinal-Partien am 30. Mai. Das Endspiel wird am 2. Juni ausgetragen. Für die deutsche U17 geht es nicht nur um eine gute EM-Platzierung, sondern auch um das WM-Ticket. Die fünf WM-Startplätze gehen an die vier Halbfinalisten sowie den Sieger eines Playoffs zwischen den beiden Viertelfinalisten, die die beste Gruppenphase gespielt haben.