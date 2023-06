U21 U21-Coach Di Salvo lobt Kapitän Bisseck: „Toller Mensch“

Der Ex-Kölner Yann Aurel Bisseck führt Deutschlands U21 bei der EM als Kapitän an. Trainer Antonio Di Salvo lobt Bissecks Persönlichkeit. Der 22-Jährige will an einer Sache besonders arbeiten.