Mailand - Der deutsche U21-Nationalspieler und -Auswahlkapitän Yann Aurel Bisseck spielt künftig für Inter Mailand. Wie der Champions-League-Finalist mitteilte, hat der 22 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 beim Dritten der italienischen Fußball-Meisterschaft unterschrieben.

Bisseck spielte zuletzt beim dänischen Erstligisten Aarhus GF. „Ich bin bereit, loszulegen. Ich werde mein Bestes geben, also denke ich, dass alles gut ausgehen wird“, sagte der Verteidiger.

Der gebürtige Kölner spielte seit Sommer 2021 in Aarhus. Dank einer Ausstiegsklausel von sieben Millionen Euro konnte er die Skandinavier verlassen. Bisseck wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet, im November 2017 debütierte er in der Bundesliga. Später verliehen ihn die Kölner zu Holstein Kiel, in die Niederlande zu Roda JC Kerkrade, zum portugiesischen Verein Vitória Guimarães SC und nach Aarhus. Die Dänen nahmen den Verteidiger im vorigen Sommer dann fest unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison war Bisseck einer der besten Spieler der dänischen Liga.

Zuletzt war er Kapitän der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft, die schon in der Vorrunde ausschied und damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris verpasste.