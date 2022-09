U21 nach 0:1 im Härtetest: „Haben Dinge zu besprechen“

Magdeburg - Die deutsche U21-Nationalmannschaft blickt nach der Niederlage zum Start in die EM-Saison gegen Frankreich gleich der nächsten schwierigen Aufgabe entgegen.

England werde „die gleiche Kragenweite“ sein, sagte Trainer Antonio Di Salvo. „Wir wollen diese Tests, wir wollen gegen diese Topnationen schauen, wo wir stehen und wir wollen zur EM hin wissen, wo wir uns verbessern müssen.“ Am Freitag hatte seine Auswahl mit 0:1 gegen die Franzosen verloren. Der nächste hochkarätige Test steht für Europameister Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ProSiebenMaxx) in Sheffield an.

„Ich freue mich auf das Spiel, weil das einfach ein Gradmesser ist“, sagte der Trainer: „Wir haben gesehen, wir können mithalten. Wir haben Dinge, die wir zu besprechen haben, die wir verbessern müssen. Damit fangen wir hoffentlich in England an.“

Zu viele Ballverluste gegen Frankreich

Di Salvo, der vor einem Jahr die Nachfolge des als Nationaltrainer in die Türkei abgewanderten Stefan Kuntz angetreten hatte, bemängelte zu viele einfache Ballverluste. Dazu habe die französische Auswahl reifer agiert. Vor 5427 Zuschauern in Magdeburg sorgte Amine Gouiri mit einem feinen Schlenzer für den entscheidenden Treffer (53. Minute). Unter Di Salvo war es die zweite Niederlage bei sieben Siegen in neun Spielen.

„Schade, dass wir verloren haben, aber wir können uns mit den Besten messen“, sagte der 17-jährige Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. „Bis zur EM haben wir noch Zeit, und am Ende werden wir eine richtig gute Mannschaft auf dem Weg zur EM.“

Die EM-Endrunde findet vom 9. Juni bis 2. Juli 2023 in Rumänien und Georgien statt. „Wenn wir an den Kleinigkeiten arbeiten, bin ich mir sicher, dass wir im Hinblick auf die EM topvorbereitet sein werden“, sagte Verteidiger Yann-Aurel Bisseck, der für Aarhus in Dänemark spielt.