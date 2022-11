Umfrage: Interesse an deutschen WM-Spielen steigt weiter

Berlin - Das Interesse an WM-Spielen mit Beteiligung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nimmt zu. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 37 Prozent der Deutschen an, das dritte Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Costa Rica live vor dem Bildschirm schauen zu wollen.

54 Prozent haben dies nicht vor, 10 Prozent machten keine Angabe. Die Abweichung von 100 Prozent ist in den Rundungsdifferenzen begründet.

Zum Vergleich: 24 Prozent hatten in einer vorherigen Umfrage angegeben, das erste Gruppenspiel gegen Japan am 23. November um 14.00 Uhr live schauen zu wollen, 33 Prozent das zweite Gruppenspiel gegen Spanien am 27. November um 20.00 Uhr.

Von einem Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Al-Bait-Stadion in Al-Chaur gegen Costa Rica gehen 38 Prozent aus. 13 Prozent rechnen mit einem Unentschieden, 14 Prozent mit einer Niederlage. 34 Prozent machten keine Angabe zum Spielausgang.

Befragt wurden von YouGov am 29. November 3472 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.