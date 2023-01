Union Berlin besiegt den FC Augsburg

Campoamor (dpa) – - Der 1. FC Union Berlin hat das erste von zwei Testspielen gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Eisernen setzten sich in ihrem Trainingsquartier in Campoamor gegen den Konkurrenten aus der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) durch.

Das entscheidende Tor in einer an Höhepunkten armen Partie erzielte Stürmer Jordan Siebatcheu in der 56. Minute per Handelfmeter. Der Augsburger Davide Dell'Erba hatte zuvor eine Flanke mit dem Ellenbogen abgewehrt.

Beide Bundesligisten bereiten sich in Spanien auf die Saison-Fortsetzung in der Bundesliga vor. Für 15.00 Uhr ist bereits das nächste Duell beider Teams angesetzt. Union-Trainer Urs Fischer wird dabei ein komplett anderes Team aufbieten, um möglichst vielen Akteuren Spielpraxis zu geben.