Union Berlin gewinnt Testspiel gegen Udinese in Überzahl

Lienz - Der 1. FC Union Berlin sein zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Der Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick bezwang in Lienz Udinese Calcio aus der Serie A mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor der Partie gelang Jérôme Roussillon in der 73. Minute.

Die Italiener spielten vor rund 800 Zuschauern eine Halbzeit lang in Unterzahl, nachdem ein Udinese-Profi die Rote Karte nach einer Tätlichkeit an Benedict Hollerbach unmittelbar vor der Pause gesehen hatte. Tags zuvor hatte die Union-Mannschaft von Trainer Urs Fischer gegen Pafos FC aus Zypern mit 1:2 verloren.