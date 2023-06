Berlin (dpa) – - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Diogo Leite fest verpflichtet.

Der Verteidiger aus Portugal war im vergangenen Sommer vom FC Porto mit einer Kaufoption ausgeliehen worden, die der Verein gezogen hat, wie Union mitteilte. Leite avancierte in Köpenick zum Stammspieler und qualifizierte sich mit den Berlinern als Tabellen-Vierter der Fußball-Bundesliga für die Champions League. Von 48 möglichen Partien in drei Wettbewerbe bestritt Diogo Leite 40. Zudem feierte er sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft.