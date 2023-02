Berlin - Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin fordert von seinen Angreifern Jordan Siebatcheu und Sheraldo Becker eine gewisse Hartnäckigkeit, um ihre Torflaute zu beenden.

„Das Gute ist, dass sie zu Möglichkeiten kommen. Da müssen sie dranbleiben. Vielleicht braucht es da einfach mal ein Tor, dass du über die Linie würgst“, sagte der Schweizer vor dem Bundesliga-Heimspiel des Tabellenzweiten gegen den FSV Mainz 05. „Als Stürmer brauchst du auch Erfolgserlebnisse“, sagte der 56-Jährige.

Beide agieren beim Torabschluss seit Wochen glücklos. Becker gelang in den letzten 15 Pflichtspielen nur ein Treffer. Siebatcheus letztes Tor datiert aus dem September des vergangenen Jahres. Zuletzt vergab der 26-Jährige gegen Hoffenheim einen Elfmeter. Im Pokal gegen Wolfsburg scheiterte er am Lattenkreuz.

Fischer hob jedoch hervor, dass die beiden Stürmer der Mannschaft auf anderen Wegen helfen - und dies auch weiter tun müssten. „Sie müssen dranbleiben und weiterhin für die Mannschaft arbeiten. Sich weiter Möglichkeiten erarbeiten. Irgendwann wirst du dann auch dafür belohnt“, sagte er. Becker hat im neuen Jahr schon zwei Tore vorbereitet.

Die Offensive der Köpenicker läuft auch so weiter. In den vier Pflichtspielen nach der Winterpause gelangen den Berlinern in jedem Spiel mindestens zwei Tore. Mit Stürmer Kevin Behrens hat Fischer außerdem eine gute Alternative. Der 32-Jährige traf in Bremen und gegen Wolfsburg zum Sieg.