Unions Co-Trainerin Eta schreibt in Königsklasse Geschichte

Berlins Co-Trainerin Marie-Louise Eta ist die erste Frau im Trainerstab in der Geschichte der Champions League der Männer.

Braga - Union Berlins Co-Trainerin Marie-Louise Eta hat nun auch in der Champions League Geschichte geschrieben. Die 32-Jährige war beim 1:1 beim SC Braga die erste Frau, die in einem Königsklassen-Spiel der Männer zum Trainerstab gehörte.

„Herzlichen Glückwunsch, Marie-Louise“, gratulierte die Europäische Fußball-Union UEFA über ihre Social-Media-Kanäle.

Beim 1:1 am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg war Eta bereits zur ersten weiblichen Co-Trainerin avanciert, die in einem Bundesliga-Spiel zum Trainerstab gehörte. Nach dem Einsatz unter Interimstrainer Marco Grote hat sie der neue Chefcoach Nenad Bjelica in sein Trainerteam übernommen.