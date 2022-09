Unions Fischer über Verlängerung: „Kann's mir vorstellen“

Berlin - Trainer Urs Fischer hat sich in gewohntem Understatement zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin geäußert.

„Ich kann's mir auch vorstellen“, sagte der 56-Jährige in Anspielung auf eine entsprechende Aussage von Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. „Was ich sagen kann: Wir befinden uns in Gesprächen. Schauen wir mal“, sagte Fischer mit einem Lächeln.

Der aktuelle Vertrag des Coaches, der Union zweimal in den Europapokal geführt hat, läuft im Sommer 2023 aus. Und Ruhnert hatte zuvor in einem Interview gesagt, dass er an eine Vertragsverlängerung des Schweizers glaube. „Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei Union bleiben wird. Weil er genau weiß, was er hier hat, wie er hier arbeiten kann“, sagte Ruhnert der „Sport Bild“ und ergänzte: „Es gibt so einiges, das für Union spricht.“

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt Union den FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel. Beide Clubs sind nach vier Spieltagen noch ungeschlagen, punktgleich führen die Bayern nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Hauptstadtclub.