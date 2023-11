Die Fans in Istanbul bekommen ein wildes Fußballspiel zu sehen - mit keinem guten Ausgang für Manchester United. Ein spanischer Traditionsclub verpasst sicher das Achtelfinale der Champions League.

Istanbul - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steht in der Champions League vor dem frühzeitigen Aus. Im Hexenkessel von Istanbul musste sich das Team von Trainer Erik ten Hag gegen Galatasaray nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung mit einem 3:3 (2:1) begnügen.

Damit hat United in der Bayern-Gruppe A den Einzug ins Achtelfinale nicht mehr in der eigenen Hand.

Alejandro Garnacho (11. Minute), Bruno Fernandes (18.) und Scott McTominay (55.) erzielten in Istanbul die Tore für Manchester. Aufseiten der Gastgeber traf Hakim Ziyech doppelt (29., 62.), Kerem Aktürkoglu (71.) erzielte den umjubelten Ausgleichstreffer zum Endstand.

PSV dreht Spiel in Sevilla

Der FC Sevilla ist unterdessen bereits sicher ausgeschieden. Der spanische Traditionsclub verlor gegen die PSV Eindhoven in Unterzahl nach 2:0-Führung mit 2:3 (1:0) und kann maximal noch in die Europa League kommen.

In Sevilla sorgten Altstar Sergio Ramos (24.) und Youssef En-Nesyri (47.) für die Führung der Andalusier, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lucas Ocampos (66.) in der Schlussphase aber in Unterzahl agieren mussten. Diese konnte Ismael Salibari (68.) zunächst zum Anschlusstreffer nutzen, ein Eigentor von Nemanja Gudelj (82.) und das späte Siegtor des Ex-Augsburgers Ricardo Pepi (90.+2) drehten die Partie komplett.