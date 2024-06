Chicago - Ohne Stürmerin Alex Morgan wird die Frauenfußball-Nationalmannschaft der USA das olympische Turnier in Paris und damit auch das Spiel gegen Deutschland in der Vorrunde bestreiten.

Die viermalige Olympia-Teilnehmerin ist der prominenteste Name, der im Aufgebot von Trainer Emma Hayes fehlt, das am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Die 34-jährige Morgan hatte sich am 19. April am Knöchel verletzt und fehlte anschließend einen Monat. Zwar war sie im US-Aufgebot für die die Testspiele Anfang Juni gegen Südkorea, im Olympia-Kader fand die 224-malige Auswahlspielerin aber keine Berücksichtigung. Die USA treffen in Paris auf Sambia, Australien und das deutsche Team.

„Es ist ein großes Privileg und eine Ehre, in den olympischen Kader berufen zu werden“, sagte Hayes. Es sei ihr schwergefallen, eine Auswahl zu treffen, weil alle Spielerinnen in den vergangenen zehn Monaten hart gearbeitet hätten. Die Tickets seien hart umkämpft gewesen, sagte die Trainerin.