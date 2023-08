Los Angeles - Der Cheftrainer des US-Nationalteams ist nach der enttäuschend verlaufenen Weltmeisterschaft der Fußballerinnen zurückgetreten.

Vlatko Andonovski habe diese Entscheidung weniger als zwei Wochen nach dem Aus im Achtelfinale gegen Schweden getroffen, teilte der US-Verband mit. Bereits zuvor hatten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf anonyme Quellen über die Demission des 46-Jährigen berichtet.

Matt Crocker, Sportdirektor von U.S. Soccer, dankte Andonovski für dessen Hingabe für das Frauen-Team in den vergangenen vier Jahren. „Vlatko hat unermüdlich für das Team gearbeitet und war ein starker und positiver Antreiber für unser Frauen-Programm“, sagte Crocker. Er werde nun die Suche nach einem Nachfolger leiten, teilte der Verband mit. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird die bisherige Co-Trainerin Twila Kilgore interimsmäßig das Frauen-Team betreuen.

Enttäuschende WM für US-Team

Die als Favoriten angereisten US-Fußballerinnen um die Stars Megan Rapinoe und Alex Morgan hatten sich in der Gruppenphase mit einem Sieg gegen Vietnam und zwei Unentschieden gegen die Niederlande und Portugal bereits schwergetan. Im Achtelfinale gegen Schweden spielte die Mannschaft zwar gut, schied im Elfmeterschießen aber völlig unerwartet aus. Im ganzen Turnier erzielte sie lediglich vier Tore. Zuvor waren die USA bei Weltmeisterschaften immer mindestens Dritter geworden, beim Turnier in Frankreich 2019 holten sie den Titel.

Andonovski hatte die Mannschaft im Anschluss an die WM 2019 übernommen. Der aus Mazedonien stammende Ex-Profi stand nicht nur wegen des Abschneidens in Australien und Neuseeland in der Kritik, sondern bereits nach den Olympischen Spielen in Tokio, als es nur die Bronzemedaille für den Favoriten gab.