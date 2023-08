Melbourne - Titelverteidiger USA ist bei der Fußball-WM der Frauen überraschend früh und dramatisch ausgeschieden. Die US-Auswahl verlor trotz deutlicher Überlegenheit in Melbourne gegen Schweden im Elfmeterschießen mit 4:5 (0:0, 0:0).

Vor 27.706 Zuschauern in Melbourne war der viermalige Weltmeister deutlich überlegen, konnte die Vielzahl an Chancen aber nicht nutzen. In der Entscheidung vom Punkt vergaben Starspielerin Megan Rapinoe, Sophia Smith und Kelley O'Hara. Der entscheidende schwedische Treffer von Lina Hurtig wurde erst noch überprüft, der Ball war nur sehr knapp hinter der Linie. Die Amerikanerinnen hatten bislang bei einer WM nie schlechter als auf Platz drei abgeschnitten. Schweden trifft nun auf Japan.

Von Beginn an entwickelte sich eine packende Partie mit klaren Vorteilen für den Titelverteidiger. Mittelfeldspielerin Smith scheiterte in der 54. Minute an der schwedischen Torhüterin Zecira Musovic. Die US-Auswahl von Trainer Vlatko Andonovski drängte in dieser Phase auf das Führungstor, der Schuss von Lindsey Horan ging knapp vorbei (57.). Die Schwedinnen kamen erst spät zu ihrer ersten guten Chance, Sofia Jakobsson scheiterte in der 85. Minute. Musovic rettete auf der anderen Seite des Platzes wenig später gegen Alex Morgan (89.).

Auch in der Verlängerung hatte Schweden große Mühe, die US-Auswahl vom eigenen Tor fernzuhalten. Das Weltmeister-Team blieb aber ineffizient im Abschluss. Die Entscheidung musste deshalb im Elfmeterschießen fallen - und wurde dramatisch.

Schweden hatte sich in der Gruppenphase bereits nach zwei Partien vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Die USA mussten dagegen bis zum Abpfiff des letzten Vorrundenspiels in ihrer Gruppe zittern. Gegen Portugal reichte ein torloses Unentschieden gerade so für den Einzug in die K.-o.-Runde.