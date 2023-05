Van der Sar kündigt Abschied von Ajax Amsterdam an

Amsterdam - Nach einer enttäuschenden Saison hat der bisherige Geschäftsführer Edwin van der Sar seinen Abschied vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam angekündigt.

Er gebe seinen Posten zum 1. Juni ab, teilte der Club mit. Van der Sar sehe keine Zukunft mehr für sich an der Vereinsspitze. „Nach fast elf Jahren in der Direktion bin ich leer“, wird der frühere Nationaltorwart in der Mitteilung zitiert. „Wir haben sehr schöne Dinge mitgemacht, aber es ist auch eine unglaublich schwere Periode gewesen.“

Ajax Amsterdam hatte in der gerade beendeten Spielzeit keinen Titel gewonnen und in der heimischen Liga nur den dritten Platz erreicht. Für den erfolgsverwöhnten Verein war die Spielzeit die schlechteste in 14 Jahren.

Der 52-Jährige van der Sar hatte als Keeper zahlreiche nationale und internationale Erfolge mit Ajax erzielt und gilt daher als Clubikone. Er war auch Torwart für Manchester United und die niederländische Nationalmannschaft.

Doch Van der Sar wird der sportliche Absturz zum Teil angelastet. So wird er von Fans für den Weggang von Trainer Erik ten Hag vor einem Jahr verantwortlich gemacht. Dessen Nachfolger Alfred Schreuder war wegen schlechter Resultate schon im Januar entlassen worden.