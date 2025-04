Ein glücklicher Sieg gegen Niclas Füllkrugs West Ham bringt den FC Liverpool einen großen Schritt näher in Richtung Titel. Beim Siegtreffer zieht Füllkrug den Kürzeren.

Liverpool - Der FC Liverpool ist seiner 20. Meisterschaft in England dank Super-Verteidiger Virgil van Dijk ein gutes Stück näher gekommen. Der Niederländer köpfte die Reds beim 2:1 (1:0) gegen Niclas Füllkrugs West Ham United kurz vor dem Spielende in der 89. Minute zum glücklichen Sieg.

Nachdem Verfolger FC Arsenal am Samstag nur 1:1 gegen den FC Brentford gespielt hatte, zog Liverpool sechs Spieltage vor dem Saisonende auf 13 Zähler weg. Bereits am anstehende Osterwochenende könnte das Team von Trainer Arne Slot im Optimalfall den Titel in der Premier League perfekt machen. Liverpool spielt dann bei Leicester City, Arsenal bei Ipswich Town.

Van Dijk lässt Füllkrug bei Siegtor keine Chance

Die Führung für die Hausherren schoss Luis Diaz (18.) nach Vorarbeit von Superstar Mo Salah, der erst am Freitag seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte. In der zweiten Halbzeit tat Liverpool immer weniger und West Ham wurde stärker. Der Tabellen-17. wurde durch ein Eigentor des eingewechselten Andrew Roberston (86.) belohnt, das van Dijk aber noch konterte.

Beim entscheidenden Zweikampf nach einer Ecke zog der eingewechselte Füllkrug gegen van Dijk den Kürzeren. Füllkrug hatte selbst noch Pech bei einem Kopfball in der Nachspielzeit an die Latte.