Maturín - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien ist in der WM-Qualifikation gegen Venezuela nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Das Team von Nationaltrainer Dorival Júnior verpasste auswärts mit einem 1:1 (1:0) den dritten Sieg in Folge. Real-Madrid-Star Vinicius Júnior vergab im Estadio Monumental de Maturín einen Elfmeter.

Die „Seleção“ hatte zunächst stark begonnen und war zumindest in der ersten Hälfte völlig überlegen. Mit einer offensiven Spielweise und schnell vorgetragenen Angriffen kreierten die Brasilianer eine Vielzahl von Chancen. Raphinha markierte kurz vor dem Pausenpfiff mit einem schönen Freistoßtreffer von der linken Strafraumgrenze das 1:0 (43. Minute).

Aber Venezuela gab sich nicht auf. Nur 40 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte der gerade erst eingewechselte Telasco Segovia mit einem strammen Distanzschuss den Ausgleich. In der 62. Minute scheiterte Vinicius Júnior dann vom Elfmeterpunkt. Kurz vor Spielende musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden - auf dem Feld war plötzlich die Sprinkleranlage angegangen.

Durch das Unentschieden am elften Spieltag sprang Brasilien in der Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 17 Punkten vorzeitig auf den dritten Rang. Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Am Dienstag (Ortszeit) trifft Brasilien im letzten Qualifikationsspiel in diesem Jahr auf Uruguay.