Verletzt sich in der Nachspielzeit: Dani Carvajal.

Madrid - Champions-League-Sieger Real Madrid und die spanische Fußball-Nationalmannschaft müssen in den kommenden Spielen um den Einsatz von Dani Carvajal bangen. Beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg im Topspiel der spanischen Meisterschaft zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten FC Villarreal verletzte sich der Abwehrspieler in der Nachspielzeit offenbar schwer. Der 31-Jährige wurde in der Nachspielzeit unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht.

Carvajal war in der Schlussphase der Partie bei einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler Yeremi Pino zusammengeprallt. Zwar konnte der Nationalspieler den Ball noch klären. Doch anschließend brach er mit lauten Schmerzensschreien zusammen und hielt sich das rechte Knie. Seine Teamkollegen eilten unmittelbar zu ihm, um ihm Trost zu spenden. Über Art und Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

Carvajal war von Nationaltrainer Luis de la Fuentes für die Nations-League Spielen gegen Dänemark (12. Oktober) und Serbien (15. Oktober) nominiert worden.

Real Madrid hat durch das 2:0 bei einem Spiel mehr nach Punkten zu Tabellenführer FC Barcelona aufgeschlossen und den Vorsprung auf Verfolger Villarreal auf vier Zähler ausgebaut. Torschützen waren Fede Valverde (14. Minute) und Vinicius Junior (73.).