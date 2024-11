Verein aus Costa Rica fordert Teilnahme an Club-WM

An der Club-WM im Sommer 2025 werden 32 Mannschaften dabei sein.

Alajuela - Nur zwei Wochen vor der Auslosung der neuen Club-Weltmeisterschaft in den USA hat einer der größten Vereine Costa Ricas bei der FIFA seine Teilnahme eingefordert. LD Alajuelense habe einen formellen Antrag mit dem Anspruch eingereicht, dass das Reglement des Wettbewerbs und damit sein Recht auf Teilnahme respektiert werde, teilte der Club selbst mit. Die Beschwerde richtet sich konkret gegen die Teilnahme der beiden mexikanischen Vereine CF Pachuca und Club León, die denselben Besitzer haben.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Turnierregeln eingehalten werden“, hieß es in der offiziellen Mitteilung. Der Verein ging auf die Details der Beschwerde nicht ein, aber der Sprecher des Clubs, Marco Vásquez, machte deutlich, worum es ging. Das Reglement der FIFA zur Club-WM im Sommer 2025 besage, dass zwei Mannschaften, die demselben Eigentümer gehören, nicht teilnehmen könnten, sagte Vásquez dem Fernsehsender Futv.

Mit der Beschwerde kämpfe Alajuelense zwar gegen Giganten, die Forderung sei aber begründet. Der Club sieht sich im Falle des Ausschlusses eines der Teams in der Rolle des Nachrückers. Der Weltverband äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Antrag.

Das von der FIFA ausgetragene Turnier mit 32 Mannschaften findet vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Aus Deutschland sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund dabei. Drei mexikanische Vereine und zwei aus den USA, darunter Inter Miami mit Weltmeister Lionel Messi, nehmen für Nord- und Mittelamerika teil. Die Auslosung steht am 5. Dezember an.