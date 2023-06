Bei einem Testspiel in Österreich kommt es zum Eklat: Neuseeland bricht die Partie gegen Katar nach einem angeblichen rassistischen Vorfall ab - und bekommt viel Unterstützung.

Verständnis in Neuseeland nach Testspiel-Abbruch

Ritzing - Neuseeland hat mit Verständnis auf die Entscheidung seiner Fußball-Nationalmannschaft reagiert, ein Testspiel gegen Katar wegen einer angeblichen rassistischen Beleidigung abzubrechen. Die All Whites waren am Montagabend zur zweiten Halbzeit der Partie im österreichischen Ritzing in der Kabine geblieben.

„Wir unterstützen voll und ganz die Aktion unserer Spieler, die sich gemeinsam auf diese Vorgehensweise geeinigt haben“, sagte der Chef des neuseeländischen Fußballverbandes, Andrew Pragnell.„Wir wollen nie, dass ein Spiel abgebrochen wird, aber manche Probleme gehen über den Fußball hinaus und es ist wichtig, Stellung zu beziehen“, betonte er.

Was war passiert? Innenverteidiger Michael Boxall soll gegen Ende der ersten Halbzeit nach Verbandsangaben von einem katarischen Spieler rassistisch beschimpft worden sein. Obwohl Teamkollegen den Vorfall dem Schiedsrichter gemeldet hätten, habe dieser keine Maßnahmen ergriffen, hieß es. Boxall (34) spielt in der amerikanischen Major League Soccer für FC United Minnesota. Was genau gesagt wurde, war weiter unklar. Es gab auch keine Kamera-Aufnahme von dem Vorfall.

„Ich werde nicht näher auf die Art des Kommentars eingehen, aber er war wirklich schwerwiegend und meiner Meinung nach abscheulich und hat absolut keinen Platz auf dem Fußballplatz oder anderswo, also möchte ich ihn nicht wiederholen“, betonte Pragnell. Auch Sportminister Grant Robertson lobte die Abbruch-Entscheidung. „Ich unterstütze die Mannschaft dabei, wie sie ihren Kollegen unterstützt und sich gegen Rassismus gewehrt hat. Das sollten wir alle tun.“

Der Verband des ehemaligen WM-Gastgebers Katar äußerte sich in einem Tweet nur zum Rückzug der All Whites. Neuseeland habe sich aus einem Freundschaftsspiel zurückgezogen, das zur Vorbereitung auf den Gold Cup gedient habe, hieß es. Katarische Medien zitierten Nationalcoach Carlos Queiroz aber mit den Worten, er sei überrascht über die Entscheidung des Gegners gewesen. „Der Schiedsrichter hat den Austausch nicht mitbekommen, niemand auf der Bank und die Trainer auch nicht“, sagte er. „Es war nur ein Streit zwischen zwei Spielern.“ Er hoffe, dass die FIFA den Vorfall untersuchen wird.

Zu einem Abbruch kam es am Montag auch bei einem U21-Länderspiel zwischen den Mannschaften aus Irland und Kuwait. Wie der irische Verband via Twitter mitteilte, sei ein Auswechselspieler von einem Spieler aus Kuwait rassistisch beleidigt worden. Der Vorfall wurde den Verbänden FIFA und UEFA gemeldet, hieß es von den Iren.