Noch ist unklar, wann Marc-André ter Stegen wieder spielen kann. Sein Stellvertreter beim FC Barcelona kündigte an, seinen Platz sofort wieder zu räumen. Das hat auch einen triftigen Grund.

Dortmund - Barça-Keeper Wojciech Szczesny räumt seinen Platz gerne wieder für den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. „Wenn er fit ist, gibt es kaum einen Besseren auf der Welt als ihn“, lobte Szczesny den verletzten Deutschen, den er derzeit vertritt.

„Sobald Marc wieder da ist und der Coach der Meinung ist, er sei fit und soll wieder spielen, ist das okay für mich“, sagte der 34 Jahre alte Szczesny vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) bei Borussia Dortmund.

Wegen des Patellasehnenrisses von ter Stegen (32) hatte der FC Barcelona Szczesny nach dessen eigentlichem Karriereende noch einmal reaktiviert.