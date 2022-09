VfB Stuttgart holt Guirassy als Kalajdzic-Nachfolger

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat kurz vor Ende der Transferperiode noch einen Nachfolger für den nach England gewechselten Torjäger Sasa Kalajdzic verpflichtet. Die Schwaben holten den früheren Kölner Serhou Guirassy vom französischen Erstligisten Stade Rennes.

Der Stürmer wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen, wie die Stuttgarter um Punkt 18 Uhr mitteilten. Für kommenden Sommer besitzen sie dann eine Kaufoption. Der österreichische Nationalspieler Kalajdzic war am Mittwoch zum Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers gewechselt.

„Serhou hat seine Qualitäten auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis gestellt und hat in den verschiedenen Ligen und Wettbewerben wichtige Erfahrungen gesammelt“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat über den 26-jährigen Guirassy. „Wir sind davon überzeugt, dass er schnell ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden kann.“ Es sei „schön, zurück in der Bundesliga zu sein“, sagte der Angreifer selbst. „Über Stuttgart und den VfB habe ich nur gehört, die super Atmosphäre hier im Stadion kenne ich noch aus meiner Zeit in Köln.“

Vergangene Saison erzielte Guirassy neun Tore in 37 Liga-Partien. Für den 1. FC Köln spielte er zwischen 2016 und 2019. Am Freitag soll er bereits ins Training des VfB einsteigen.