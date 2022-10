VfL-Coach Kovac lobt Team: „In vielen Bereichen verbessert“

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg möchte seinen Aufwärtstrend auch am Samstag beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach fortsetzen.

„Wir haben morgen das zehnte Spiel. Wenn wir das in zwei Etappen aufteilen, dann haben wir in den ersten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt und jetzt sind wir schon bei sieben (in den zweiten fünf Spielen/d.Red.). Mit dem morgigen Spiel könnten wir auf zehn kommen. Das wäre eine sehr gute Ausbeute“, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag.

Nach seiner teils harten Kritik in den ersten Saisonwochen lobte Kovac nun die Entwicklung seines Teams. „Wir haben uns in den letzten Wochen in vielen Bereichen verbessert. Fußballerisch haben wir gewisse Sachen, die wir noch besser ausführen können. Die Chancenverwertung könnten wir auch noch ausbauen, sagte der frühere Bayern-Trainer. Aber: „Die Mannschaft macht Fortschritte im technisch-taktischen Bereich, sodass wir mit der Entwicklung jetzt zufriedener sind. Im Moment spielt sich eine Mannschaft ein, die das ordentlich macht. So in der Form stellen wir uns das vor.“

Kovac wird am Tag des Gladbach-Spiels (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) seinen 51. Geburtstag feiern. Über den Gegner sagte er: „Es ist eine starke Mannschaft und vielleicht kommt uns das auch entgegen. Eine Mannschaft, die mitspielen möchte, die weniger von der Physis und mehr von der Technik kommt. Vielleicht kommt uns das entgegen.“