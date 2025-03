Viele Verletzte und Festnahmen bei Fankrawallen in Bilbao

Bilbao - Bei Ausschreitungen zwischen Fans und Polizisten vor und nach dem Europa-League-Spiel zwischen Athletic Bilbao und der AS Rom sind insgesamt 18 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien 15 Beamte sowie zwei Sicherheitsmitarbeiter und ein italienischer Fan, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und andere Medien unter Berufung auf die Polizei der nordspanischen Stadt. 14 Personen seien festgenommen worden.

Die Zusammenstöße ereigneten sich außerhalb des Estadio San Mamés. Erste Auseinandersetzungen gab es bereits nachmittags an den Zugängen zum Stadion, als es zu Spannungen zwischen italienischen Fans und Sicherheitsmitarbeitern kam und die Polizei eingreifen musste. Nach dem Spiel eskalierte die Lage erneut, als Fans beider Teams Flaschen, Becher und andere Gegenstände auf die Einsatzkräfte warfen.

Am Tag danach war eine Person noch in Polizeigewahrsam

Von den Festgenommenen befindet sich nur nach offiziellen Angaben nur noch eine Person in Polizeigewahrsam. Die restlichen 13 seien nach den notwendigen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es. Sie sollen später von den Justizbehörden vorgeladen werden.

Die Hausherren zogen dank eines 3:1-Erfolges ins Viertelfinale ein. Dort treffen die Basken im April auf Glasgow Rangers. Die AS Rom hatte das Hinspiel vor einer Woche mit 2:1 gewonnen, die Italiener wurden aber im Rückspiel in Bilbao durch eine frühe Rote Karte für Mats Hummels in der elften Minute geschwächt.