Völler: Sieg in Frankreich das beste DFB-Spiel seit Jahren

Lyon - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hofft nach dem überzeugenden 2:0 in Lyon gegen Frankreich auf EM-Euphorie in Deutschland.

„Ich glaube, mit so einem Spiel kann das gelingen“, sagte der 63-Jährige im ZDF keine drei Monate vor dem Heim-Turnier. „Es war mit Sicherheit das Beste, was wir in den letzten Jahren gespielt haben.“ Das habe „richtig gutgetan“.

Rückkehrer Toni Kroos habe „eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er nicht nur bei Real Madrid, sondern auch für die Nationalmannschaft wunderbare Leistungen bringen kann“, sagte Völler. „Er hat das von Anfang an unglaublich gemacht.“ Kroos sei „der große Regisseur“ gewesen, äußerte der DFB-Sportdirektor.